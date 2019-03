Apple Pay kommt bei allen österreichischen Banken

Die offizielle Ankündigung von Erste Bank und Sparkassen, N26 sowie dem Finanz-Start-up boon, Apple Pay in Kürze in Österreich zu starten, sorgt seit Dienstag für Aufregung in der Branche. Das Vorpreschen der Erste Bank mit dem von Apple abgesegneten Sujet stieß bei der Konkurrenz naturgemäß nicht nur auf Gegenliebe. Angesichts dessen, dass auf dem Sujet kein konkretes Startdatum genannt wurde, waren mancherorts sogar Vorwürfe zu hören, dass es sich dabei nur um geschickte PR handle.

Bank Austria und Bawag auch dabei

Apples Knebelverträge, die den Vertragspartnern während laufenden Verhandlungen offensichtlich jegliche Kommunikation darüber verbieten, dürften ebenfalls zur unklaren Situation beitragen. Denn auch für die anderen österreichischen Banken ist klar, dass sie ebenfalls noch 2019 mit Apple Pay starten werden. Sowohl die Bank Austria ("irgendwann in diesem Jahr") als auch die Bawag P.S.K. ("Sind definitiv dabei") bestätigten dies der futurezone.

Die Raiffeisen-Bank wollte den Start noch in diesem Jahr nicht per se dementieren, wählte aber folgende Formulierung: "Wir haben eine vertragliche Vereinbarung mit Apple und sind dadurch zu Stillschweigen verpflichtet." Im Umkehrschluss kann dies nur bedeuten, dass auch Raiffeisen an einer Implementierung arbeitet bzw. sich zumindest in Verhandlungen mit Apple befindet - auch wenn das offiziell niemand bestätigen wollte (oder durfte).

Einem Brancheninsider zufolge werden Erste Bank, N26 und boon tatsächlich die ersten und vorerst einzigen sein, die Apple Pay in Österreich anbieten. Den wie die Erfahrung in anderen Ländern zeige, gebe Apple derartige Ankündigungs-Sujets normalerweise erst knapp vor dem Launch frei. Damit dürfte auch der offizielle Marktstart von Apple Pay bei Erste Bank, N26 und boon eher wenige Tage bis Wochen als Monate entfernt sein. Die anderen Banken seien bei der Implementierung wohl noch nicht so weit.

Die Erste Bank selber wollte die Diskussionen nicht weiter kommentieren.