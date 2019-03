Erste Bank und N26 bringen Apple Pay nach Österreich

Apples Bezahlservice Apple Pay startet in Kürze in Österreich. Die Erste Bank und N26 posteten am Dienstag in sozialen Medien einen entsprechenden Teaser, der die Apple-Lösung auf einem Smartphone mit einer entsprechenden Debitcard der Bankengruppe sowie des Fintechs zeigen.

"Wie nie zuvor bezahlen"

"Coming soon. Bezahlen wie nie zuvor mit Apple Pay", ist auf dem Sujet zu lesen. Auf Nachfrage von Nutzern in sozialen Medien gab sich die Erste Bank kryptisch. Noch in diesem Jahr werde der Dienst starten. Angesichts dessen, dass die Banken mit der Ankündigung in die Offensive gehen, wird es aber wohl eher früher als später soweit sein. In Deutschland ist Apple Pay bei ausgewählten Banken seit Dezember 2018 verfügbar.