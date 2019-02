Garmin Pay im Test: So zahlt man in Österreich mit Uhr

In der Praxis

Um mit der Uhr zu bezahlen, muss der jeweilige Händler über ein NFC-Terminal verfügen, das auch Kreditkarten-Zahlungen unterstützt. In Österreich ist das bei jeder Filiale der großen Supermarktketten der Fall.

Geht es an das Bezahlen, muss man im Garmin-Hauptmenü den Punkt „Brieftasche“ auswählen. Anschließend gilt es, den entsprechenden Kenncode einzugeben, sofern man das innerhalb der vergangenen 24 Stunden nicht schoneinmal gemacht hat, bzw. während man in der Schlange vor der Kassa gewartet hat. Nach Eingabe des korrekten Codes scheint die Kreditkarte auch schon am Uhrendisplay auf, frei sichtbar sind nur die letzten vier Stellen.

Hält man die Uhr an das Terminal, wird die Zahlung sofort durchgeführt. Bei mehreren Bezahlvorgängen auf verschiedenen Terminals dauerte der Vorgang nur den Bruchteil einer Sekunde. Es ist auch kein mühsames Herumrücken der Uhr notwendig, um die richtige Position zu verwenden. Der Vorgang funktioniert reibungslos.

Einmal eingerichtet ist übrigens keine Verbindung von der Smartwatch zum Smartphone mehr notwendig, um Garmin Pay zu nutzen. Praktisch, wenn man das Handy beim Sport nicht mitnehmen will, oder zu Hause vergessen hat.

Sicherheit und Sperren

Wer einen Pin-Code bei seiner regulären Karte eingerichtet hat, muss jenen beim Bezahlen mit Garmin Pay nicht eingeben. Der selbst gewählte vierstellige Kenncode ist die einzige Sicherheitsmaßnahme, wie es vonseiten Garmin heißt.

Wenn man seine Uhr verliert bzw. vom Handgelenk nimmt, wird die Karte wieder automatisch gesperrt, der Kenncode ist also zum Nutzen wieder zwingend notwendig. Wer die Karte permanent unbrauchbar machen will, soll laut Garmin die Brieftasche in der App löschen.