Apple bringt Gaming-Dienst, Magazin-Abo und Kreditkarte

Betonter Datenschutz

Wie Apple sowohl bei Apple News+ wie auch bei allen anderen neuen Diensten, die am Montag vorgestellt wurden, betont, wird großer Wert auf Privatsphäre gelegt. Apple speichert etwa bei seinem Zeitschriften-Abo-Dienst angeblich keinerlei Nutzer-Präferenzen und leitet keine Nutzungsdaten an Werbetreiber weiter. Apple News+ wird zunächst in den USA und in Kanada verfügbar sein. Kunden aus Australien und Großbritannien sollen noch heuer ebenfalls Zugang zu dem neuen Dienst erhalten. Der Rest Europas soll "zu einem späteren Zeitpunkt" abgedeckt werden.