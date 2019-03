Apple TV+ startet erst im Herbst: Viele Fragen offen

Viel Lärm um nichts. So kann man die Apple-Präsentation am Montagabend zusammenfassen (zur Live-Ticker-Nachlese). Klar ist nun eigentlich nur soviel: Ja, Apple wird einen eigenen Streaming-Dienst in Netflix-Manier starten und dafür auf hochkarätige Eigenproduktionen mit Hollywood-Starregisseuren von Steven Spielberg über J.J. Abrams und M. Night Shyamalan und Schauspielstars wie Jennifer Aniston, Rerese Witherspoon, Jason Momoa, Kumail Nanjiani und Alfre Woodard setzen. Talkmasterin Oprah Winfrey ist ebenfalls an Bord.

Apple TV+

Ebenfalls bekannt ist, dass der Streaming-Dienst Apple TV+ heißen wird und erst ab Herbst verfügbar ist. Der Start in mehr als 100 Ländern deutet darauf hin, dass mit großer Sicherheit auch Europa und somit Österreich, Deutschland und die Schweiz Zugriff auf den neuen Dienst bekommen. Wie hoch der Anteil an Eigenproduktionen sein wird, blieb Apple ebenso schuldig, wie der Preis, den der US-Konzern für sein Streaming-Angebot verlangen wird.

Einigermaßen unklar ist auch weiterhin, ob und welche bereits im Apple-Store verfügbaren Serien und Filme im monatlichen Abo inkludiert sein werden. Die PR-Strategie wurde am Montagabend jedenfalls deutlich. Apple will auf große Hollywood-Namen setzen und das Erzählen großer, kreativer Geschichten. Man wolle nicht einfach ein weiterer Streaming-Anbieter sein. Ob diese Strategie aufgeht, werden allerdings die Nutzer entscheiden, die schon jetzt über Netflix und Co mit großartigen Serien und Filmen verwöhnt werden.