So funktioniert Apple Pay in Österreich

Mit fast fünf Jahren Verspätung kommt Apples Bezahlservice endlich auch nach Österreich. Erste Bank und Sparkassen sowie N26 und boon haben am Dienstag den Start von Apple Pay offiziell bestätigt. Die anderen österreichischen Banken wollen ebenfalls noch 2019 den Dienst ihren Kunden anbieten. Das bedeutet, dass Kunden künftig mit dem iPhone oder der Apple Watch bargeldlos an NFC-Terminals, aber auch in Apps und auf Online-Seiten bezahlen können.

Wie funktioniert Apple Pay ?

Die Bankomat- oder Kreditkarte wird auf dem iPhone hinterlegt. Im Geschäft hält man statt der Plastikkarte das iPhone an das Bezahlterminal. Der Zahlvorgang wird per Fingerprint (TouchID) oder Gesichtserkennung (FaceID) am Handy bestätigt. Die Nutzung ist für Kunden gratis. Für Händler fallen die üblichen Transaktionsgebühren für Bankomatkarten- bzw. Kreditkartenzahlungen an.

Welche Geräte unterstützen den Bezahlservice?

Für Apple Pay wird ein iPhone 6 oder neuer benötigt. Das heißt, dass Apple Pay auch mit dem weitverbreiteten iPhone SE verwendet werden kann. Auch mit der Apple Watch kann bezahlt werden. Voraussetzung ist, dass man über eine Bankomat- oder Kreditkarte einer Bank verfügt, die Apple Pay unterstützt, und diese im iPhone hinterlegt wurde. Es können mehrere Karten im iPhone hinterlegt und folglich auch beim Bezahlen ausgewählt werden.

Welche Banken sind zum Start dabei?

Der genaue Starttermin wurde noch nicht kommuniziert. Fix ist, dass Apple Pay in Kürze von Erste Bank und Sparkassen sowie N26 und boon angeboten wird. Brancheninsider rechnen mit wenigen Tagen bis maximal Wochen. Zumindest die Bank Austria und die Bawag P.S.K. wollen den Dienst ebenfalls noch 2019 starten, wie die Banken der futurezone bestätigten. Aber auch die Raiffeisen dürfte bei der Implementierung des Dienstes schon weit fortgeschritten sein.

Kann mit Apple Pay überall bezahlt werden?

Apple Pay funktioniert bei allen Bezahlterminals, die schon jetzt kontaktloses Zahlen unterstützen. Händler müssen folglich nicht nachrüsten. Die Datenübertragung erfolgt über die Funktechnologie NFC.

Wie sicher ist das Bezahlen über Apple Pay ?

Die Bankomat- oder Kreditkarte ist zwar am iPhone hinterlegt, sie ist aber nur als anonymisiertes Token gespeichert, das nichts mit der tatsächlichen Kartennummer zu tun hat. Abgesehen davon, dass die Transaktion verschlüsselt stattfindet, sind die Daten für eine missbräuchliche Verwendung auch deswegen wertlos, da auch der Name des Karteninhabers nicht mitgeliefert wird.

Ist eine PIN-Eingabe ab 25 Euro erforderlich?

Bei kontaktlosen Zahlungen per Karte muss man aktuell ab Beträgen von 25 Euro den Karten-PIN eingeben. Bei Apple Pay entfällt dies, da jede Transaktion egal welcher Höhe ohnehin durch den eigenen Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung bestätigt werden muss.

Was passiert, wenn das iPhone verloren geht?

Die biometrischen Schutzfunktionen (FaceID, TouchID) verhindern, dass die Bezahlfunktion bei Verlust des Geräts missbraucht werden kann.

Kann mit Apple Pay auch online gezahlt werden?

Einige Onlineshops bieten die Option an. Auf dem Computer funktioniert Apple Pay derzeit nur über Macs und im Safari-Browser. Die Bestätigung der Zahlung erfolgt über das iPhone, beim neuen MacBook Pro über den Fingerprintsensor. Verbreiteter ist Apple Pay in Apps. Kauft man über die App eines Händlers ein, kann so mit einem Klick bezahlt werden. Die Eingabe von Kreditkartendaten entfällt.

Überwacht Apple mein Kaufverhalten?

Apple erfährt nicht, wer wo was um wie viel Geld einkauft. Auch der Name wird bei Transaktionen nicht mitgeliefert. Die sensiblen Informationen verbleiben wie bisher bei der Bank bzw. dem Kreditkarteninstitut.

Kann mit Apple Pay auch im Ausland bezahlt werden?

Der Dienst sollte bei sämtlichen Terminals weltweit, die das kontaktlose Bezahlen per NFC ermöglichen, verwendet werden können.

Welche Alternativen gibt es für iPhone-Nutzer?

Während für Android-Handys einige Alternativen existieren, sind iPhone-User beim bargeldlosen Bezahlen über NFC-Bezahlterminals auf Apple Pay angewiesen. Mit BlueCode existiert zumindest eine App, die das Bezahlen per iPhone oder Apple Watch mittels Strichcode-Scanner in Geschäften erlaubt.