Apple Pay gestartet: "Keine Pläne für Google Pay"

Mobile Geldbörse der Bank Austria

Wer Kunde bei der Bank Austria ist, kann ebenso auf einen alternativen Payment-Dienst zurückgreifen, um mit dem Smartphone an einem NFC-Terminal bezahlen zu können. "Mit der App 'MobileGeldbörse' bietet wir schon heute für Android-Smartphones die Möglichkeit, kontaktlos an NFC-Terminals zu bezahlen und an NFC-fähigen Geldautomaten Bargeld zu beheben", heißt es von der Bank Austria gegenüber der futurezone. Daher sieht die Bank Austria derzeit keinen Zusatznutzen durch Google Pay.

Elba-Pay von Raiffeisen

Raiffeisen-Kunden können auf den hauseigenen Dienst Elba-Pay zurückgreifen. Damit lässt sich in Verbindung mit einer digitalen Bankomatkarte beziehungsweise Debitkarte kontaktlos mit dem Handy bezahlen, wie auf der Raiffeisen-Website steht. Eine Anfrage bei Raiffeisen zu weiteren Plänen bezüglich Mobile-Payment läuft.

SmartPay der Bawag P.S.K.

Ebenso können Bawag-Kunden bereits mit dem Android-Smartphone an Bankomat-Terminals bezahlen, wie auf der Website der Bank zu erfahren ist. Notwendig dafür ist eine NFC-fähige SIM-Karte und die so genannte Kontokarte Mobil. In Verbindung mit der SmartPay-App können Bawag-Kunden per Handy und NFC bezahlen. Auch bei der Bawag P.S.K. läuft noch eine Anfrage zu den weiteren Plänen.