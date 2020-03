Wie schützt man sich beim Bezahlen vor dem Coronavirus?

Wie gefährlich Bargeld als Übertragungsmedium des Coronavirus ist, ist noch nicht eindeutig geklärt. Zwar ging die Gesundheitsbehörde bis vor kurzem davon aus, dass das Virus auf Geldscheinen maximal ein paar Stunden überleben könne. Andere Publikationen sprechen bei manchen glatten Oberflächen aber auch von Tagen. Chinesische Banken begannen bereits Mitte Februar gebrauchte Geldscheine gezielt zu desinfizieren.

Es gilt also vorsichtig zu sein und – wo möglich – auf kontaktlose Zahlungsarten auszuweichen. Zustelldienste in Österreich haben bereits angekündigt, nur mehr bargeldlose Zahlung zu akzeptieren. In den weiterhin geöffneten Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken kann man fast überall NFC-fähige Terminals benutzen und über diese kontaktlos und sicher bezahlen – wäre da nicht die PIN-Eingabe am Gerät. Aber auch die lässt sich in vielen Fällen vermeiden.

NFC-fähige Bankomatkarte

Sämtliche Bankomatkarten und viele Kreditkarten sind mittlerweile zum kontaktlosen Bezahlen freigeschaltet – ersichtlich ist dies durch das vorne oder hinten auf der Karte aufgedruckte Funksymbol, das aus vier unterschiedlich großen Strichen besteht. Bisher entfiel die PIN-Eingabe nur bei Einkäufen unter 25 Euro. Diese Grenze soll ab kommender Woche auf 50 Euro angehoben werden.

Bleibt man unter dem Betrag kann man ohne Berührung des Terminals zahlen. Denn die Karte muss nicht auf das Terminal gedrückt werden – es reicht sie im Abstand von einigen Zentimetern in die Nähe zu bringen. Der Kontakt der Karte mit dem möglicherweise mit Viren in Berührung gekommenen Gerät kann so verhindert werden.

Bei Einkäufen über 25 bzw. dann 50 Euro muss man leider den PIN eingeben. Auch nach fünf kontaktlosen Zahlungen unter diesem Betrag muss dieser einmal bei einem Terminal eingetippt werden. Da hilft dann leider nur Hände waschen, sobald man wieder zuhause angekommen ist. Desinfektionssprays sind auch eine Möglichkeit.