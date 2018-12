So zahlt man auch ohne Apple Pay und Google Pay mit dem Handy

Bank Austria

Die Bank Austria ermöglicht kontaktlose Zahlung per Android-Smartphone, indem in der App „Mobile Geldbörse“ eine virtuelle Bankkarte angelegt wird. Mit dieser kann man laut Bank Austria nicht nur an NFC-fähigen Terminals im Geschäft bezahlen, sondern auch an technisch entsprechend ausgestatteten Bankomaten Geld abheben. Anders als bei der Erste Bank wird hier keine Kredit-, sondern eine Maestro-Bankomatkarte verwendet.

Der Kunde muss dafür die App „mobile Geldbörse“ auf sein Android-Smartphone herunterladen, in der App dann die BankCard Mobil bestellen und anschließend die BankCard Mobil in der Mobile-Geldbörse-App aktivieren. Neben der App und der mobilen Debitkarte ist ein Android Smartphone ab Android Version 7.0 mit NFC technische Voraussetzung für die Nutzung des Services. Im Gegensatz zu den Angeboten von Raiffeisen und Bawag (siehe unten) ist die digitale Debitkarte der Bank Austria nicht SIM-basiert, sie kann also unabhängig von den Möglichkeiten des Mobilfunkanbieters verwendet werden.

Zu den Kosten heißt es auf der Website der Bank Austria, dass die BankCard Mobil den selben Preis wie die physische Debitkarte hat. Dieser wird jedoch bis 1.7.2019 nicht verrechnet.