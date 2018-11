Mit der Uhr bezahlen: Garmin kommt Apple in Österreich zuvor

Erstmals kann man in Österreich mit einer Smartwatch bezahlen. Vier Jahre nach dem Start von Apple Pay ist es aber nicht der iPhone-Hersteller, der seinen Dienst endlich nach Österreich bringt. Vielmehr kommt Sportuhren-Hersteller Garmin Apple zuvor und realisiert seine Bezahllösung Garmin Pay zusammen mit Erste Bank und Sparkassen. Nutzer, die über eine kompatible Garmin-Uhr und eine s Mastercard verfügen, können die Karte ab sofort digital speichern und damit bei allen NFC-fähigen Terminals kontaktlos zahlen.

Die Nutzung der Bezahllösung ist kostenlos. Anders als beim Bezahlen mit einer physischen Karte muss man zur Durchführung der Transaktion nicht den Karten-Code am Terminal eingeben, sondern einen selbstgewählten Code auf der Uhr. Dieser ist 24 Stunden gültig. In diesem Zeitraum kann man also beliebig oft kontaktlos bezahlen, vorausgesetzt man legt die Uhr nicht ab. Dann wird die Bezahlfunktion sofort gesperrt und muss bei einer weiteren Transaktion erneut per Code bestätigt werden.

Marktführer in Österreich

Garmin, der eigenen Angaben zufolge der Marktführer bei Wearables in Österreich ist, hat hierzulande bereits 20.000 kompatible Uhren im Umlauf. Die Lösung funktioniert mit drei Uhrenserien: fenix 5 Plus, vivoactive 3/3M und Forerunner 645/645M. Wer von einem älteren Modell umsteigen will oder sich überhaupt eine Garmin-Uhr zulegen will, bekommt bei Erste Bank und Sparkassen bis Mitte Dezember bis zu 100 Euro Rabatt und eine 20-Euro-Gutschrift bei Eröffnung eines s Mastercard Gold-Kontos.