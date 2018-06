Apple und Google halten die österreichischen Banken weiter hin

Zumindest in Deutschland könnte sich diese Situation bald ändern. Laut einem Bericht des „Handelsblatt“ soll dort bereits Ende Juni Google Pay an den Start gehen. Die Commerzbank soll zum Start mit an Bord sein, andere Partner sind bislang nicht bekannt. Und auch der US-Hersteller Garmin will seinen Bezahldienst Garmin Pay, der ähnlich wie Apple Pay und Google Pay funktioniert, in den kommenden Wochen in Deutschland und Österreich an den Start bringen. Welche Banken den Dienst unterstützen werden, ist noch nicht bekannt.

Verweis auf eigene Lösungen

Sieht man von Garmin Pay einmal ab, wird sich in Österreich nicht so schnell etwas ändern. Auf Anfrage der futurezone verweigern sowohl Apple als auch Google den Kommentar. Man arbeite aber „tatkräftig daran, die Payment-Lösungen über Smartphones in mehr Ländern weltweit verfügbar zu machen“, so Google. Auch Anfragen bei den größten Banken Österreichs (Raiffeisenbank, Erste Bank, Bank Austria, Bawag) sowie den Dienstleistern Card Complete und Payment Services Austria förderte nur Durchhalteparolen zutage.

Alle Banken wollen nicht ausschließen, dass die Dienste künftig in Österreich an den Start gehen könnten, konkrete Pläne gäbe es dafür aber derzeit nicht. Stattdessen verweist man auf eigene Lösungen, beispielsweise das Banken-übergreifende Projekt „ZOIN“. Dieses soll das Verschicken und Empfangen von Geld über eine Smartphone-App ermöglichen. Derzeit ist dieser Vorgang nur unter registrierten Nutzern sowie mit verknüpften Bankkonten möglich. Laut der Bawag werde auch an einer Lösung gearbeitet, Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln. NFC-Zahlungen sind mit dieser Lösung aber nicht möglich.