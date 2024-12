Google Maps bekommt schon wieder einen neuen Look

Nun dreht das Unternehmen schon wieder an der Farbpalette und verpasst Google Maps abermals einen neuen Anstrich. Dieses Mal fallen die Neuerungen zwar weniger drastisch aus, dennoch wird man sich beim ersten Blick auf die App wundern.

Farben wurden angepasst

Bislang war etwa das Routensymbol in einem kräftigen Blau gehalten, was noch an die alten Landkartenfarben angelehnt war. Nun hat dasselbe Symbol einen grün-blau-türkisen Farbton erhalten. Die neuen Farben der Schaltflächen passen deutlich besser zur Farbpalette der Landkarte, wodurch die App insgesamt stimmiger wirkt.

Weniger stimmig wirkt hingegen, dass die ausgewiesene Route und die Routen-Schaltflächen in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Die Strecke erscheint noch im kräftigen Blau, der "Starten"-Button hingegen in der neuen Farbe.

