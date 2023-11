Google Maps: Neue Farben nerven Nutzer gewaltig

Die Darstellung der Landkarten war Google-Maps-Nutzer*innen seit Jahren vertraut und plötzlich wirft Google all dies über den Haufen. Es ist daher wenig verwunderlich, dass zahlreiche User*innen in den sozialen Medien ihren Ärger über die Änderung ausdrücken.

Anfang September sind die neue Google-Maps-Farben erstmals aufgetaucht. Schon damals stellte man sich die Frage: "Warum um alles in der Welt ändert Google plötzlich die Farbpalette seines Kartendienstes ?". Nun dürften so gut wie alle User*innen, die neue Maps-Farben erhalten haben.

Andere sehen das ähnlich und stoßen ist ebenso an den blassen Farben und der niedrigen Sättigung . Auf Reddit heißt es etwas: " Typisch Google . Es wird etwas geändert, das völlig in Ordnung war und macht es ohne ersichtlichen Grund schlechter."

Die Frage , warum die Farben geändert wurden, hat Google noch immer nicht beantwortet. "Warum sollte man etwas beheben, das nicht kaputt ist", fragt sich eine X-Userin. Kritik äußert sie vor allem am niedrigen Kontrast und den vorwiegend hellen Farben .

Die Änderungen

Am auffälligsten sind die farblichen Änderungen bei der Darstellung der Straßen. Bislang waren sie gelb und weiß abgebildet. Nun werden die Straßen in grauer Farbe dargestellt. Dadurch erinnert die neue Farbpalette an jene von Apple Maps.

Das Blau für Gewässer bekommt einen Grünstich und wird heller. Stattdessen werden die Grünflächen und Parks deutlich dunkler und mit einem Blaustich hinterlegt. Beim Dark-Mode sind die Änderungen vernachlässigbar klein.

Am User-Interface und den Bedienelementen gibt es ebenso keine großen Änderungen. Hier bleibt weitgehend alles beim Alten. Am Desktop-Browser schreitet die Umstellung der Farben langsamer voran aus auf iOS und Android. Erste User*innen haben aber auch bereits am Desktop die neue Farbpalette erhalten.