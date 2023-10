Google Maps bekommt diese 6 Neuerungen

Zum Start ist "Immersive View for Routes" nur in folgenden Städten verfügbar: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo und Venedig.

In den kommenden Wochen wird Google Maps wieder einige Neuerungen erhalten, die in der alltäglichen Nutzung ziemlich praktisch sein könnten. Hier ein Überblick über die 6 wichtigsten neuen Google-Maps-Funktionen .

2. Suche in Maps wird komplett überarbeitet

"Die Suche in Maps wird neu aufgestellt", verkündete Google bei einem Online-Pressegespräch. Demnach fließen zusätzliche Parameter und Daten in die Suche ein, wodurch treffendere Ergebnisse angezeigt werden sollen.

Wird beispielsweise nach einem Café gesucht, das Cappuccinos mit schöner Latte-Art serviert, werden auch die hochgeladenen Fotos von User*innen per Bilderkennung durchsucht. Gleichzeitig werden laut Google auch die Reviews in die Suche integriert.

3. Suchergebnisse werden gebündelt

Befindet man sich in einer fremden Stadt und erkundigt sich über Google Maps nach möglichen Aktivitäten, sollen die Suchergebnisse künftig übersichtlicher dargestellt werden.

Sucht man nach "Things to do around me", werden die Suchergebnisse gebündelt nach Kategorien angezeigt - etwa Art, Dining, Events und so weiter.

