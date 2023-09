Google Maps bekommt komplett neue Farben

Bei Google Maps kündigen sich nun relativ tiefgreifende Modifikationen an, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Es ist nämlich ein komplett neues Farbschema bei dem Google-Kartendienst entdeckt worden.

Die neue Farbpalette

Am auffälligsten sind die Änderungen bei der Darstellung der Straßen. Bislang werden sie gelb und weiß abgebildet, in Zukunft werden die Straßen wohl in grauer Farbe dargestellt. Dadurch erinnert die neue Farbpalette ein wenig an jene von Apple Maps.

Das Blau für Gewässer bekommt einen Grünstich und wird heller. Stattdessen werden die Grünflächen deutlich dunkler und mit einem Blaustich hinterlegt. Beim Dark-Mode sind die Änderungen vernachlässigbar klein.

Am User-Interface und den Bedienelementen gibt es ebenso keine großen Änderungen. Hier bleibt weitgehend alles beim Alten, wie 9to5Google schreibt.

