Google Maps: Wie man sein eigenes Haus verpixeln lässt

Der Apple-Chef hat ein Stalking-Problem. Und weil im Zuge des Gerichtsverfahrens seine Wohnadresse öffentlich wurde, hat er bei Google Maps und Apple Maps angesucht, sein Haus unkenntlich zu machen.

In der Folge wurde in der Satelliten- sowie in der Streetview-Ansicht der Kartendienste Tim Cooks Haus in Palo Alto verpixelt, sodass kaum mehr etwas zu erkennen ist.

"Die Reichen können sich's wieder einmal richten", könnte man nun denken. Allerdings ist diese Annahme weit verfehlt. Denn grundsätzlich kann jede und jeder die jeweilige Wohnadresse in den Kartendiensten von Google und Apple verpixeln lassen - sogar ohne Angabe von Gründen oder richterlichen Beschlüssen.

Wohnadresse verpixeln bei Apple Maps

Um das eigene Haus auf Apple Maps unkenntlich machen zu lassen, reicht eine Mail an MapsImageCollection@apple.com aus. Dort müssen lediglich Adresse und die Details des zu verpixelnden Bildes angeführt werden.