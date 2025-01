Wie man Reisepass und Ausweise sicher auf dem Handy speichert

Um ein physisches Reisedokument kommt man nicht herum. Eine digitale Kopie am Smartphone kann aber zum Retter in der Not werden.

Wichtige Dokumente als Kopie mitzuführen, ist nie ein Fehler und im Ernstfall besonders hilfreich - egal ob digital am Handy oder in Papierform .

Den Reisepass im Urlaub zu verlieren , ist wohl für alle ein Horrorszenario. In einem solchen Fall wird eine Reise schlagartig zu einem bürokratischen Hürdenlauf , um an einen Notpass zu kommen. Umso besser, wenn man für diese Eventualität gerüstet ist - und zwar mit einer Kopie des Reisepasses .

Ratsam ist es zudem, mehrere Kopien der wichtigen Dokumente anzufertigen und sie an unterschiedlichen Stellen aufbewahren - etwa im Koffer, im Handgepäck, auf einem USB-Stick oder in der Cloud.

Digitaler Pass ab 2030

Ein Abbild am Smartphone ist allerdings nur als ein Hilfsmittel zu betrachten und kann den echten Reisepass nicht ersetzen. Einen offiziellen und anerkannten digitalen Reisepass gibt es in Österreich derzeit nicht. Bis spätestens 2030 muss es laut Vorgabe der EU-Kommission zwar einen solchen in der Europäischen Union geben, bis dahin ist man allerdings auf das physische Reisedokument angewiesen.

Die schnellste Art und Weise, den Reisepass auf das Handy zu bekommen, ist ihn abzufotografieren. Dann landet er als einfaches Foto in der Galerie-App. Aber gerade wenn es sich um ein derart wichtiges Dokument handelt, ist es vielleicht ratsam, die eine oder andere Sicherheitsvorkehrung zu treffen.

Foto absichern

Die Foto-App von Google bietet etwa die Möglichkeit, sensible Bilder in einen gesperrten Ordner zu verschieben. Will man diesen Ordner öffnen, muss man sich am Smartphone mit seinem Entsperrcode, Fingerabdruck oder FaceID authentifizieren. Am Computer im Browser ist es dafür notwendig, seine Google-Anmeldedaten einzugeben.

So sichert man einen Ordner in Google Fotos: