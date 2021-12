Fliegender B-2 Stealth Bomber auf Google Maps entdeckt

Google Maps ist gelungen, was wohl vielen Streitkräften verwehrt geblieben ist. Es wurde ein Tarnkappenbomber abgelichtet.

Auf den Satellitenbildern in Google Maps werden regelmäßig kuriose Dinge entdeckt: Beispielsweise ein "geparktes UFO" in Rumänien, ein eigenartiges Pentagramm in Kasachstan oder eine einsame Insel im Pazifik, die aussieht wie ein riesiger Abfluss.

Eigentlich sollen Stealth-Bomber mit ihrer Tarnkappentechnik für Feinde schwer aufzuspüren sein. Auf Google Maps ist ein solcher US-amerikanischer Tarnkappenbomber des Typs B-2 Spirit allerdings im Flug zu sehen. Gefunden wurde er von einer Person, die das Foto auf Reddit gepostet hat.