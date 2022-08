Durch die Pandemie wurden digitale Zahlungen - etwa mit Karte oder via Smartphone - in Österreich deutlich beliebter.

Immer öfter zücken Österreicher außerdem ihr Smartphone oder ihre Smartwatch, wenn es ans Zahlen geht. “Die digitalen Zahlungen sind im vergangenen Jahr geradezu explodiert”, weiß Piskin. Platzhirsch ist dabei Apple Pay , aber auch die kontaktlose Bezahlfunktion der Uhrenmarke Swatch ist laut Piskin sehr beliebt. “Bei Swatch Pay sieht man nicht einmal, dass man eine Smartwatch trägt, mit der man auch zahlen kann”, sagt Piskin. Das spreche besonders Menschen an, die sich technisch nicht so gut auskennen.

“Das Bezahlen mit Bargeld im Geschäft wird verschwinden”, prophezeit Piskin. “Natürlich sind wir gegen die Abschaffung von Bargeld, das läuft alles freiwillig ab. Aber der Weg geht dahin.”

Und was wird aus den Österreicher*innen, die das Bargeld wegen seiner Anonymität so wertschätzen? Schließlich gehe es niemanden etwas an, was die mit ihrem Geld kaufen. Diese kann Piskin beruhigen: “Wir als Bank geben keine Daten weiter. Bei Google muss es unseren Kund*innen allerdings bewusst sein, dass Daten bei Zahlungen über Google Pay weitergegeben werden. Darauf werden wir jedoch jeden Kunden explizit hinweisen.“

Mehr Umsatz durch digitale Zahlungen

Für die Händler*innen habe das bargeldlose Bezahlen einen Vorteil, denn der digitale Euro sitzt bei den meisten Kund*innen lockerer als der physische im Geldbörserl. Damit man nicht den Überblick über seine Ausgaben verliert, sollte man deshalb regelmäßig aufs Konto schauen. “Unser Spartipp ist immer, die Einkäufe über einen längeren Zeitraum zu vergleichen”, sagt Piskin. “Bei Kartenzahlungen hat man zudem einen besseren Überblick, wofür das Geld überhaupt ausgegeben wird.” Außerdem könne man bei Kontos Limits einstellen, die nicht überschritten werden können.

Besonders im Sommer sehe man noch ein weiteres Einsatzgebiet von digitalen Zahlungsmitteln, nämlich im Urlaub. “Unsere Empfehlung ist, in Nicht-Euro-Ländern immer mit der Karte zu zahlen. Und zwar in der lokalen Währung, denn sonst fallen Gebühren an”, rät der Zahlungsexperte. Zudem bieten Kreditkarten und Co. auch mehr Sicherheit: “Wenn mir mein Geldbörserl gestohlen wird, ist das Bargeld weg. Bei Karten kann ich die Transaktionen im Falle eines Diebstahls sperren lassen.”

