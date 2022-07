Erste Bank über Start-ups: "Regionalität ist das neue Bio"

Wir haben mit Expert*innen der Erste Bank über Trends und Schwierigkeiten bei Start-ups gesprochen.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren geprägt von der andauernden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Krisen. Und die nächsten Krisen stehen schon vor der Tür. Davon ist auch der Start-up-Sektor nicht ausgenommen. Gleichzeitig gibt es in Österreich aber mittlerweile auch Jungunternehmen, die als so genannte Unicorns gelten – also Start-ups mit einer Marktbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Wie es um den Start-up-Sektor in Österreich derzeit steht, wo die großen Herausforderungen liegen und welche Trends sich abzeichnen, darüber haben wir mit Birgit Polster vom GründerCenter der Erste Bank und Emanuel Bröderbauer, Leiter Marketing "Gründer and SME" bei der Erste Bank, gesprochen. futurezone: Wie geht es den Start-ups in der aktuellen "Dauerkrise"? Birgit Polster: Mittlerweile wieder besser. In den vergangenen 2 bis 3 Jahren haben sich Investor*innen etwas zurückgehalten, wodurch Start-ups zunehmend Schwierigkeiten hatten, an Gelder zu kommen. Nun scheint die Lust von Investor*innen in Start-ups zu investieren wieder zu steigen. Außerdem haben die Förderstellen nach der hohen Belastung durch die Corona-Pandemie jetzt wieder mehr Luft, sich um Start-ups zu kümmern und neue Ideen zu unterstützen. Emanuel Bröderbauer: Dass wir in Österreich nun auch das eine oder andere Unicorn haben, kommt den Start-ups und der gesamten Szene auch zugute. Auf der globalen Start-up-Landkarte wurde Österreich dadurch deutlich sichtbarer. Viele internationale Investor*innen sind im Zuge dessen auf Österreich aufmerksam geworden, wodurch auch zusätzliche Kapitalquellen erschlossen werden konnten.

Birgit Polster, GründerCenter der Erste Bank © Erste Bank

Welche Trends seht ihr aktuell bei Gründungen? Polster: Bei den Gründungen im Allgemeinen liegen krisensichere Branchen voll im Trend. Das klassische Handwerk ist extrem gut über die vergangenen Krisenjahre gekommen und hat sich bestens entwickelt. Außerdem sehen wir einen riesigen Trend in Richtung Regionalität. Das Regionalitätsprinzip hat mittlerweile sogar den Bio- und Öko-Trend überholt – auch hier spielen der Krieg in der Ukraine sowie die Corona-Pandemie hinein. Bei Start-ups im Speziellen liegt gerade alles im Trend, was sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Hier kommt kein Start-up herum: Entweder bieten sie Lösungen oder Services an, die direkt mit der Klimakrise in Zusammenhang stehen, oder sie positionieren sich als klimafreundliche Unternehmen. Bröderbauer: Weitere Trends gehen in Richtung Mobilität und Energie. Da sehen wir extrem viele junge Unternehmer*innen, die gänzlich neue Zugänge zu den beiden Themen haben. Start-ups in diesen Branchen können Problemstellungen oft unkonventioneller angehen, weil sie nicht so stark in größere Strukturen eingebunden sind. Das ist sehr erfrischend, weil wirklich viele innovative Ansätze dabei sind. Was würdet ihr derzeit einem noch jungen Start-up raten, das im Bereich Kryptowährungen aktiv werden will? Polster: Mining beispielsweise ist jetzt nicht unbedingt das große Thema der Zukunft. Aber abseits des Kryptomarktes gibt es im Blockchain-Bereich einige gute Ideen, die sich etwa mit dem Thema der Anonymisierung auseinandersetzen. Auch im Bereich der IT-Sicherheit tut sich sehr viel. Darüber hinaus steht die Start-up-Szene vor einigen Herausforderungen, weil Investor*innengelder mittlerweile vielfach in Form von Kryptowährungen übertragen werden. Start-ups tun sich in der Folge schwer, diese Gelder in liquide Mittel umzuwandeln. Da muss erst eine praktikable Regelung gefunden werden. Start-ups ist zu raten, frühzeitig mit der jeweiligen Bank zu klären, wie man solche Gelder aus dem Kryptomarkt herausbekommt.

Emanuel Bröderbauer, Leiter Marketing "Gründer and SME" bei der Erste Bank © Erste Bank