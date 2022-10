"Digitales Banking ist weltweit erst zu 1 Prozent fertig"

17.10.2022

Warum Banken plötzlich Reiseanbieter sein wollen und welche Rolle dabei User-Experience-Designer*innen spielen - ein Gastbeitrag über die "George UX Conference".

Die Finanzwelt werde durch digitales Banking menschlicher und persönlicher. Was auf den ersten Blick paradox klingt, entwickele sich zur gelebten Praxis. So der Tenor auf der "George UX Conference", die unter dem Titel "Shaping Finances by Design" vergangene Woche über die Bühne ging. Banken, Fintechs und Anbieter*innen von Finanzdienstleistung sind sich einig: Das Kundenerlebnis gewinne einen immer höheren Stellenwert. Wer seine Finanzen persönlich und verständlich präsentiert bekommt, setze sich eher mit ihnen auseinander. UX-Design im Banking-Bereich Wie genau die Verwaltung der Finanzen von Kund*innen digital erlebt wird, das verantworten User-Experience-Designer*innen, kurz UX-Designer*innen. Wien war kürzlich Austragungsort für den UX-Erfahrungsaustausch unter Finanzdienstleistern wie Deel, Nordea, Revolut, Wise und Erste Group. Auf der von George Labs am Erste Campus erstmals veranstalteten und ausverkauften "George UX Conference" versammelten sich rund 300 Teilnehmer*innen aus aller Welt, von USA, Ukraine, Botswana bis Malaysien – über 1.000 Zuseher*innen waren via Livestream dabei.

Komplexität der Finanzwelt wird aufgelöst Wohlstand erfordert gute Kenntnisse über den Umgang mit Geld. Doch viele Menschen wollen ihre Finanzen nicht verwalten, weil sie es sich nicht zutrauen. So lautet das Resümee von Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group und Mitbegründer des George Online Banking, in seiner Eröffnungsrede. UX-Designer*innen schreibt Poletto dabei eine Schlüsselrolle zu: "Finanzen werden selten mit Design in Verbindung gebracht. Zu Unrecht. Designer*innen können Komplexität auflösen und es gibt nichts Komplexeres als die Finanzindustrie. Banking ist nicht mehr nur für Banker*innen. Es ist für alle Menschen. Jede und jeder von uns hat ein Bankkonto.“ Die Niederschwelligkeit der Finanzwelt sei eine Errungenschaft der letzten 2 Dekaden, hauptsächlich der Transformation zum digitalen Banking zuzuschreiben. Obwohl die fast schon antiquiert anmutende Überweisung am Schalter durch eine schnell abgewickelte Transaktion am Smartphone abgelöst wurde, stecke die Entwicklung noch in Kinderschuhen.

Maurizio Poletto, Chief Platform Officer der Erste Group © Erste Group

"Digitales Banking ist erst zu 1 Prozent fertig. 99 Prozent liegen noch vor uns", hält Maurizio Poletto fest. "Designer*innen sind einer der Gründe für unsere erfolgreiche Transformation zu einem digitalen Banking-Erlebnis. Meine Prognose ist, dass in den nächsten 20 Jahren eine kreative Person in jedem Vorstand oder auf einer Ebene darunter sein wird", sagt Poletto, der selbst als George-Chefdesigner im Jahr 2020 zum ersten "Chief Platform Officer" in den Vorstand der Erste Group bestellt wurde. Gutes User-Experience vs. finanzielles Unwissen Radikale Worte findet Chris Crespo für die Zukunft des Bankings. Als ehemaliger Chef-Futurist einer der größten nordischen Banken vertritt er die Ansicht, Digitalisierung sei nur noch ein Selbstzweck. "Technologie ist nicht mehr relevant. Wichtig ist, Wert zu schaffen. Es kommt nur noch auf das Kundenerlebnis an", so Crespo, der aktuell für das Branchenmedium Fintech Magazine arbeitet. Deutlich wird das seiner Meinung nach bei den finanziellen Vorstellungen junger Menschen. Gen Z und Millennials wollten - seinen Angaben zufolge - nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und bis zur Pension arbeiten (Anti-Work-Movement). Gleichzeitig wünschten sie sich finanzielle Freiheit, um die Arbeitswelt möglicherweise früher verlassen zu können (FIRE Movement: Financial Independence, Retire Early).

Chris Crespo, Nordic Fintech Magazine © Erste Group

Crespo erkennt in diesen beiden Bewegungen ein Muster, wie junge Menschen über Wohlstand denken: "Sie wollen Vermögen aufbauen, wissen aber nicht wie." Plattformen wie die in Israel gegründete "Etoro" besetzen diese Marktlücke der Orientierungslosigkeit. Als "FinFluencer" bietet Etoro das so genannte "Copy-Trading" an. Ohne jegliches finanzielle Vorwissen können Anwender*innen auf eigenes Risiko das Trading anderer User*innen nachahmen. "Wie kann man Kunden etwas erklären, das sie noch gar nicht kennen oder nicht wissen, dass sie es brauchen würden. Hier ist Design-Thinking gefragt", so Chris Crespo zum Auftrag der Designer*innen in der Finanzindustrie. Auf den Spuren des Geldes Die Zukunft der Finanzen sieht Keynote-Speaker Ndubuisi Anyaoku in einer Kombination aus Services und Bankkonto. "Alles, was wir in unserem Leben tun, ist mit unserem Geld verbunden. Warum also tun wir es nicht dort, wo das Geld lebt", so Anyaoku, leitender Produkt Designer der Neobank Revolut. Als Beispiel wird die US-amerikanische Bank JPMorgan Chase & Co herangezogen, die mittlerweile zu den 5 größten Reiseanbietern in den USA zählt. Revolut verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Mit dem Service "Stays" können ihre Kunden ein Hotel direkt über die Bank buchen. So soll der Kund*innennutzen erhöht und das Angebot ausgebaut werden. Auch Anyaoku sieht die Notwendigkeit, die Komplexität von Finanzen aufzulösen: "Die beste Möglichkeit die User*innen aufzuklären, ist zu zeigen, wie einfach und vorteilhaft alles zusammenhängt."

Das Ende digitaler Barrieren Mit dem Ziel, den digitalen Raum inklusive zu gestalten, hat die EU den Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit verabschiedet. Ab 2025 werden Unternehmen, mit Ausnahmen von Kleinstunternehmen, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen weitgehend barrierefrei zugänglich gestalten müssen. Als konkretes Beispiel dient eine Online-Banking Plattform wie George, die für mehr als 8,5 Millionen User*innen in 6 Ländern der Erste Group (Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn) verfügbar ist. George zähle damit mehr Wörter als alle Harry-Potter-Bücher zusammen. Das rechnet Stefanie Prinz vor, die den Bereich Platform UI/UX bei der Erste Group verantwortet. Einfache Sprache gewinne deshalb große Bedeutung für einen niederschwelligen Zugang. George werde bereits seit vielen Jahren permanent optimiert. "Barrierefreiheit dient nicht unbekannten Anwender*innen. Wir machen sie für unsere Freunde, Familie und alle Menschen, die unsere Services nutzen", mit diesem Appell schloss Stefanie Prinz die "George UX Conference".