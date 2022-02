Zahlt Spotify weniger an Musiker als andere Anbieter?

Tatsächlich liege Spotify bei den Abgaben an die Rechteinhaber*innen, die sich aus zwischen 50 und 65 Prozent für die Aufnahmerechte und 10 bis 12 Prozent für die Verlagsrechte zusammensetzen, im Mittelfeld, meint Loibl. In Summe komme sogar das meiste Geld von dem schwedischen Anbieter. Das liegt auch daran, dass der weltweite Marktanteil des schwedischen Streamingdienstes mit 31 Prozent mehr als doppelt so hoch ist, wie jener des größten Mitbewerbers, Apple Music ( 15 Prozent ).

Vom Branchenblog Digital Music News veröffentlichte Zahlen deuten in die selbe Richtung, zumindest was das Verhältnis der Anbieter untereinander betrifft .

Spotify zahlt den Daten zufolge Künstler*innen also pro Stream nicht einmal die Hälfte dessen, was sie etwa von Tidal erhalten und auch signifikant weniger als Apple Music, Deezer oder Amazon Music.

Abrechnungsmodell in der Diskussion

Unzufriedenheit gibt es bei vielen Musiker*innen und kleineren Labels auch über das gängige Abrechnungsmodell der großen Streaminganbieter. Mit dem sogenannten Pro-Rata-Modell werden nach Meinung von Kritiker*innen erfolgreiche Bands und Musiker*innen unverhältnismäßig bevorzugt.

Dabei wird der Anteil der Aboeinnahmen, der von den Plattformen ausgeschüttet wird, in einen Topf geworfen. Dieser wird dann dem Marktanteil der jeweiligen Künstler*innen entsprechend verteilt. Gezählt wird die Anzahl der Streams.

Musiker*innen wie Drake oder Billie Eilish, die eine hohe Anzahl an Streams generieren, erhalten so auch Geld von Nutzer*innen, die sie vielleicht gar nicht hören. Wer etwa nur Songs von unbekannteren Musiker*innen streamt, subventioniert mit seinen Abogebühren bei dem Pro-Rata-Modell auch die Streaming-Superstars.

Fanbasierte Tantiemen

Demgegenüber steht ein nutzer*innenbasiertes Abrechnungsmodell, im Fachjargon User Centric Payment System (UPCS) genannt, bei dem die Einnahmen eines Musikabos auf die tatsächlich von den jeweiligen Nutzer*innen gestreamten Musiker*innen verteilt werden sollen.

Der französische Streamingdienst Deezer machte sich vor 2 Jahren für ein solches Modell stark und kündigte auch an, es am französischen Markt testen zu wollen. Seither hat man allerdings nichts mehr davon gehört. Eine Anfrage der futurezone zu dem Thema blieb bislang unbeantwortet.

Aufgenommen wurde die Idee zuletzt auch vom Streamingdienst Tidal. Der kündigte an, noch heuer bei seinem HiFi Plus-Abo, das für knapp 20 Euro im Monat Musik in Master-Qualität und innovativen Audioformaten bietet, fanbasierte Tantiemen an Künstler*innen auszahlen zu wollen. Das Geld der Nutzer*innen soll also direkt zu den von ihnen gestreamten Musiker*innen fließen.

Mittel gegen Betrug

Dass weniger populäre Musiker*innen dadurch auch tatsächlich besser aussteigen, ist umstritten. Studien zu dem Thema vermitteln jedenfalls kein einheitliches Bild. Auch Loibl meint, dass sich dadurch für viele Bands und Musiker*innen nur wenig ändern würde.

Betrug beim Streaming könnte damit aber sehr wohl entgegengewirkt werden, meint der Branchenkenner. Denn der Einfluss von Fake-Accounts, mit denen heute Streamingzahlen in betrügerischer Absicht nach oben getrieben werden, werde durch solche Modell stark beschnitten.