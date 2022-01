Spotify löscht Neil Young und lässt Verschwörungserzähler online

Der Streit zwischen Spotify und Neil Young ist eskaliert: Der Musiker hatte den Streaming-Dienst zuvor aufgefordert, den Podcast von Joe Rogan zu entfernen, weil darin zahlreiche Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreitet wurden.

"Sie können Rogan oder Young haben. Nicht beide", schrieb der kanadische Musiker in einem offenen Brief an Spotify. Der Streaming-Dienst ist der Aufforderung, den Rogan-Podcast zu löschen nicht nachgekommen. Stattdessen ist Spotify nun dabei, die Titel des kanadischen Musikers zu entfernen.

"Tödliche Desinformationen"

"Ich tue dies, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet - und damit möglicherweise den Tod derjenigen verursacht, die den von ihnen verbreiteten Desinformationen glauben", wurde aus dem offenen Brief von Neil Young zitiert. Spotify sei zu einem Ort der potenziell tödlichen Desinformation über COVID geworden, so der Musiker.