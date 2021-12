Das sind die beliebtesten Künstler auf Spotify 2021

01.12.2021

Wer in Österreich und international das Ranking anführt, veröffentlichte der Streaming-Dienst in seinem „Wrapped“-Jahresrückblick.

Dancehall- und Reggae-Artist RAF Camora lag auch 2021 auf Platz 1 der am häufigsten in Österreich gestreamten Künstler*innen, gefolgt von Bonez MC und Capital Bra auf den Plätzen 2 und 3. Der österreichische Künstler RAF Camora lebt in Berlin. Aufgewachsen ist er in Wien-Rudolfsheim. Er führte das Ranking bereits im vergangenen Jahr an.

Olivia Rodrigo landete dafür mit dem beliebtesten Album des Jahres in dem Ranking. Der Song, der 2021 am öftesten gestreamt wurde, kommt von The Kid LAROI.

Beim „Wrapped“-Jahresrückblick von Spotify gibt es aber auch ein Ranking der beliebtesten Podcasts. Derzeit gibt es aktuell 70.000 deutschsprachige Podcasts im Katalog, damit hat sich die Anzahl im Vergleich zu 2020 verdreifacht. Podcast-Ranking Am beliebtesten ist dieses Jahr ein Podcast, der bereits seit 2018 die Hörer*innen jede Woche mit True-Crime-Geschichten unterhält. Sabine Rückert und Andreas Sentker sind mit ihrem Podcast “Verbrechen” auf Platz 1 der Top-Podcasts in Österreich. Felix Lobrecht und Tommi Schmitt sichern sich mit “Gemischtes Hack” Platz 2. Auf Platz 3 der Top-Podcasts in Österreich liegt der Podcast “Dick & Doof”.