Wie ein Wiener Start-up Betrug auf Streaming-Plattformen erkennt

Auch bei Video und Gaming anwendbar

Unterstützt wird Legitary unter anderem mit dem Pre-Seed der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws). Aktuell steht eine größere Finanzierungsrunde an, mit der das Start-up am Weltmarkt Fuß fassen will. "Die Basis unseres Unternehmens ist in Wien, doch der Musikmarkt ist hauptsächlich in den USA zuhause", sagt Mumic. Insofern liege der geschäftliche Fokus eben außerhalb von Österreich.

Dass die Analysen von Legitary nicht nur auf den digitalen Musik-Streamingmarkt beschränkt sind, sei für die weiteren Schritte des Start-ups besonders vielsprechend, erklärt Mumic. Denn dieselbe Methodik sei auch auf Videostreams und im Gaming-Bereich anwendbar. Und vor allem der Gaming-Markt verzeichne besonders hohe Zuwachsraten.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).