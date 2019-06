Wiener Start-up stellt sicher, dass sich Streaming auszahlt

Streaming hat sich in den vergangenen Jahren zum beliebtesten Vertriebsweg für Musik entwickelt. Spotify, Amazon Music, Apple Music und Co. sorgen heute für 75 Prozent aller Einnahmen im Musikverkauf. Die Verkäufe von Downloads und CDs sinken dagegen immer weiter. Musiker sind also immer stärker auf das Geld angewiesen, das sie von Streaming-Diensten erhalten.

Der aufstrebende Vertriebsweg ist jedoch mit allerlei neuen Betrugsformen konfrontiert. An der Abrechnung von Streams sind zudem mehrere Stellen beteiligt, neben den Streaming-Plattformen etwa Plattenfirmen, Labels und Manager. Bei jedem Zwischenschritt können Fehler auftreten. Ein österreichisches Start-up hat nun einen Weg gefunden, um die korrekte Abrechnung von gestreamter Musik zu überprüfen.

Ausgangspunkt Uni-Projekt

Die Erfinderin dieser neuen Methode ist Nermina Mumic. Im Rahmen ihrer Dissertation an der TU Wien hat sich die 27-jährige Mathematikerin der Analyse großer Datenmengen ( Big Data) in der Musikbranche gewidmet. Bei dem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützten Projekt " Big Data in Music" wurde ein statistisches Verfahren entwickelt, um die Angaben mehrerer Streaming-Dienste zu vergleichen und Unregelmäßigkeiten zu erkennen.

In einem weiteren Schritt wurde daraus ein selbstständig lernendes Computerprogramm. Mumic hat sich mit Peter Filzmoser, dem Leiter des Instituts für Stochastik und Wirtschaftsmathematik an der TU Wien sowie Günter Loibl, dem CEO des Musikvertriebs und -innovationsunternehmens Rebeat (das auch HD Vinyl zum Erfolg führen will) zusammengeschlossen, um gemeinsam das Start-up Legitary zu gründen.