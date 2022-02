Bye Bye, Spotify: So löscht man das Konto und nimmt die Playlists mit

Immer mehr Streamingdienste kommen mit Schlagwörtern wie „Hi-Res“ und „verlustfreies Audio“ daher. Das bedeutet, die Musiktitel können besser klingen als eine CD. Früher legte man Wert auf kleine Dateien – zum Beispiel mp3 – um die Internetverbindung zu schonen. Hier werden beim Komprimieren Tonelemente gelöscht, es gibt also einen Verlust. Die beiden Formate FLAC oder ALAC tun dies nicht, sondern komprimieren Dateien, ohne Inhalte zu entfernen.

Nun unterscheiden Streaming-Dienste zwischen „HiFi“- und „Hi-Res“-Angeboten. HiFi (High Fidelity) meint dabei das Abspielen in CD-Qualität. Das entspricht einer Samplingtiefe von 16 Bit und einer Abtastrate von 44,1 kHz. Die Samplingtiefe gibt an, wie dynamisch die Aufnahme ist. Die Abtastrate gibt an, wie fein die Musik digitalisiert wurde. Hi-Res geht sogar noch weiter und liefert aktuell mindestens 24 Bit und bis zu 192 kHz. Damit soll eine Qualität wie im Studio erreicht werden. Bei beiden Zahlen gilt: Desto höher sie sind, desto exakter wird die analoge Musik digital wiedergegeben.

Nun geben viele Streaming-Dienste das als Bandbreite in kbit/s an. Sie errechnet sich aus Samplingtiefe mal Abtastrate mal die Anzahl an Kanälen. Das sind meistens 2 (Stereo). So ergeben sich aus 44,1 kHz, 16 Bit und 2 Kanälen also 1.411,2 kbit/s. Standardformate wie mp3 haben meist eine Bandbreite von maximal 320 kbit/s – also ein enormer Unterschied zur CD-Qualität.

Dafür benötigt man eine entsprechende Musikanlage oder hochwertige Kopfhörer, die diese Qualität auch wiedergeben. Bei einem Neukauf sollte man auf den Hinweis zu „Hi-Res“-Audio achten. Moderne Stereoanlagen bieten meist die Möglichkeit, direkt per WLAN auf Streaming-Dienste zuzugreifen. Zudem ist ein Digital-zu-Analog-Wandler (DAC) notwendig, aber auch der ist meistens schon verbaut. Übrigens können auch analoge Medien wie Schallplatten mit der richtigen Anlage in Hi-Res-Qualität digitalisiert werden.