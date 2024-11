Netflix verabschiedet sich von diesem Genre

Keine weiteren interaktiven Inhalte mehr

Derzeit hat der Streaming-Dienst 24 Titel in der Kategorie "Interactive Specials" im Angebot. 20 davon werden mit 1. Dezember verschwinden. Übrig bleiben nur mehr "Black Mirror: Bandersnatch", "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend", "Ranveer vs. Wild with Bear Grylls" und "You vs. Wild".

Netflix wird derweil auch keine weiteren interaktiven Filme oder Serien mehr produzieren, wie das Unternehmen gegenüber Game File bestätigt hat. So groß dürfte der Erfolg des Genres also doch nicht gewesen sein.

Fokus auf KI und Gaming

Stattdessen möchte sich der Streaming-Dienst in Zukunft vermehrt um das Thema Gaming kümmern. Dafür hat Netflix interne Ressourcen umgeschichtet und einen Fokus auf generative Künstliche Intelligenz gelegt, die bei künftigen Games eingesetzt werden soll.