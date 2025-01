ORF stellt SD-Ausstrahlung per Satellit ein

"Sie sehen diesen Sender nicht im HD-Format", so lautet ein Hinweis des ORF. Angezeigt wird diese Info all jenen, die die ORF-Programme in SD-Auflösung über die Astra-Satelliten konsumieren. "Demnächst gibt es ORF1 nur noch in HD-Qualität", heißt es in dem Abschalthinweis, der seit August auf den Bildschirmen zu sehen ist.

Demnächst ist jetzt. ORF Sport+ wurde bereits vollständig auf HD umgestellt. "Das Auslaufen der SD-Ausstrahlung von ORF 1, ORF 2 und ORF III wird am 7. Jänner 2025 folgen. Die ORF-Programme werden in Zukunft exklusiv in HD-Qualität empfangbar sein", heißt es auf einer Support-Seite des ORF.

Kabel und Antenne nicht betroffen

Angesprochen werden damit alle, die die ORF-Programme auf dem SD-Kanal über Satelliten schauen. Wer den ORF über Kabel oder Antenne empfängt, ist von dieser Umstellung nicht betroffen.

