Autonome Mini-Busse: Top oder Flop? Erste Ergebnisse sind gespalten

Selbstfahrende Busse wurden in Österreich und Deutschland erprobt. Die Bilanz ist gespalten.

Nach 12.000 Testkilometern und 8.000 Fahrgästen war im Juni diesen Jahres in Wien plötzlich Schluss mit dem selbstfahrenden Bus, der in der Seestadt (Wien) getestet worden war. Die Bilanz des Busses, der mit 20 km/h durch die Seestadt gepilgert ist, sei „durchwachsen“, hieß es seitens der Projektpartner Wiener Linien, AIT und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.

Wetterbedingte Probleme wie starker Wind, leichter Schneefall, Starkregen oder Nebel sorgten dafür, dass die Elektrobusse mitunter manuell gesteuert werden mussten.

Busse auf Abruf verfügbar

Nun gibt es auch erstmals Ergebnisse eines Tests mit selbstfahrenden Mini-Bussen aus Deutschland. Auch dort waren die drei Mini-Busse mit 20 km/h unterwegs durch einen Stadtteil von Karlsruhe. Sie konnten sich dort allerdings frei bewegen, wurden nach Bedarf angefordert und fuhren nicht wie in Wien eine klare Route ab. Von der Haustüre bis zur Straßenbahnstation oder bestimmten Geschäften waren die Busse dort unterwegs. Eine Mutter gab an, ihr Kinder mit dem Bus regelmäßig vom Kindergarten abgeholt zu haben.

1200 Fahrgäste haben die selbstfahrenden Busse in Karlsruhe bei 750 Fahrten bisher genutzt. Die Bilanz seitens der Fahrgäste sei „positiv“, heißt es in einem Bericht von heise.de. Von Wetterproblemen wurde bei dem Test in Deutschland hingegen nichts berichtet. Das Einzige, das die Fahrgäste bemängelten, war das „unruhige Fahrverhalten“ des Busses gewesen.