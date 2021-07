Seestadt Aspern: Bewohner testen App zum Energiesparen

Das soll ihnen Einblicke in die komplexe Dynamik des Energiesystems geben und Forschern Erkenntnisse über das Nutzerverhalten bringen. Der spielerische Ansatz stehe im Vordergrund, große monetäre Einsparungen winken eher nicht, so die Initiatoren.

Anhand dreier Gebäude - eines Wohnhauses, einer Schule und eines Studentenheims - wird im Stadtentwicklungsgebiet in Wien-Donaustadt von der Aspern Smart City Research (ASCR) Forschungsgesellschaft untersucht, wie eine sogenannte „ Smart City“ funktionieren könnte. Mit der von der Wiener Firma Emakina in Kooperation mit ASCR (getragen von Siemens Österreich, Wien Energie, Wiener Netze und der Stadt Wien) entwickelten „Smart Home Control App“ können dort nun 111 Haushalte Heizung, Lüftung und diverse Haushaltsgeräte in ihren Wohnungen per Smartphone oder Tablet ansteuern. So können etwa einzelne voreingestellte Modi für Werktage, Wochenende oder eine Party gewählt bzw. eigene Konfigurationen erstellt werden.