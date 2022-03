Elon Musk: Selbstfahrende Autos werden zu "irrsinnigem Verkehr" führen

Verkehrsexpert*innen warnen seit jeher, dass selbstfahrende Autos kein Allheilmittel sind. Auch Elon Musk , dessen Unternehmen Tesla seit Jahren am autonomen Fahren arbeitet, scheint sich dessen bewusst zu sein.

Verfechter*innen von selbstfahrenden Autos widersprechen Musk. Wenn alle Autos auf der Straße selbstfahrend wären, würde es wenige Unfälle geben, was wiederum Staus reduziert. Wären diese Autos auch noch alle vernetzt, könnte man sogar auf Ampeln verzichten .

Auch Personen, die bisher körperlich nicht in der Lage sind, ein Auto zu lenken, könnten dann wieder fahren – sofern das autonome Fahren ein ausreichend hohes Level der Automatisierung erreicht hat und ein Eingreifen der Fahrer*in zu keinem Zeitpunkt mehr nötig ist.

Ein weiteres Argument für selbstfahrende Autos sei, dass man, zumindest in der Stadt, kein eigenes Auto mehr benötigt. Man kann einfach ein autonomes Fahrzeug per App bestellen, ähnlich wie ein Roboter-Taxi. Dieses kommt aus einer Garage oder gleich nachdem die vorige Passagier*in ans Ziel gebracht wurde. Dadurch würden viel weniger Autos Parkplätze suchen, was wiederum den Verkehr reduziere.

Massenverkehr als Grundvoraussetzungen

Verkehrsplaner*innen halten solche Szenarien für eine Utopie. Der Individualverkehr ist das Problem, egal ob selbstfahrend oder von Menschen gelenkt. Der einzige Weg sei den Massentransport, also öffentliche Verkehrsmittel, so auszubauen, dass es keinen Grund mehr gibt, einen Pkw für tägliche Wege in der Stadt zu besitzen.

Dies sei Voraussetzung, um dann mit einem leicht nutzbaren Leihauto-System (zB. selbstfahrend oder per App herbeirufbar) die letzten Gründe für ein eigenes Auto zu eliminieren: Transporte und Fahrten außerhalb der Stadt, bzw. des Netzes des öffentlichen Verkehrs.