Selbstfahrende Autos: Keiner will mehr sagen, wann es so weit ist

Fahrassistenzsysteme trifft man in Autos immer öfter an und sie können immer mehr. Auf Autobahnen, beim Einparken oder in Staus muss man in manchen Modellen als Mensch kaum mehr etwas tun – außer eingreifen, wenn die Situation unerwartet brenzlig wird. Der nächste Schritt auf der Automatisierungsskala wäre jener von Level 3 auf Level 4. Fahrer*innen sollen zu Passagier*innen werden und ihre Aufmerksamkeit völlig anderen Dingen als dem Verkehr widmen können.

Vor einigen Jahren bekam man noch vollmundige Versprechen von Autoherstellern, dass es demnächst soweit sein würde. Mittlerweile ist die Branche aber vorsichtig geworden, was Prognosen betrifft. Das wurde auf der Fachkonferenz The Autonomous letzte Woche in Wien deutlich.

Schwieriger als gedacht

Einerseits hat die Automobilbranche mit Problemen zu kämpfen, die auch andere Wirtschaftszweige hart trifft, etwa Chipkrise oder Fachkräftemangel. Andererseits hat man die Aufgabe, selbstfahrende Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, wohl unterschätzt. "Autonomes Fahren ist größer als alles, was wir bisher entwickelt haben", sagt etwa Markus Heyn, Geschäftsführer von Bosch.

Er erzählt von einem Erlebnis, das er während einer Testfahrt in einem Level-4-Auto hatte. Im Verkehr zeigte es erstaunliche Fähigkeiten. Ein Lastwagen, dessen Abdeckplane nicht fixiert war und im Wind flatterte, verwirrte es dann aber massiv. Fahrzeugentwickler*innen sind hier mit einem sogenannten "Open World Problem" konfrontiert. "Es lassen sich nie alle Fälle trainieren, auf die ein autonomes Fahrzeug stoßen könnte", sagt Heyn.