Wie ein „Autohirn“ autonomes Fahren sicher machen soll

Ein österreichisches Forscherteam arbeitet an einem leistungsfähigen Steuergerät für Pkw der Zukunft.

Forscher*innen der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN), des Austrian Institute of Technology (AIT) und des Fahrzeugzulieferers ZKW arbeiten aktuell an einem hochperformanten Steuergerät für die kommende Kfz-Generation, das mehrere unterschiedliche Aufgaben übernehmen soll. Es fungiert sozusagen als „Hirn“ des Fahrzeuges und soll unter anderem ein 3D-Echtzeitmodell seiner Umgebung generieren.

Auch diese nutzen kleine Computer, die empfangene Signale von Sensoren verarbeiten, die im Fahrzeug verbaut sind. Je moderner ein Fahrzeug ist, umso mehr Steuergeräte beherbergt es. In einer Zukunft von selbstfahrenden Autos steigt folglich die Komplexität derartiger Systeme.

Dieses Modell ist die Basis, um in Zukunft Personen und Hindernisse rechtzeitig erkennen und Unfälle vermeiden zu können. So soll die Sicherheit beim autonomen Fahren sowohl für die Insassen als auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer*innen erhöht werden.

Diverse Sensoren

Um ein korrektes 3D-Modell mit allen Verkehrsteilnehmer*innen zu erstellen, braucht das Fahrzeug aber auch „Augen“. Diese Rolle übernehmen mehrere Sensoren. Konkret werden Daten von Sensorsystemen wie Kamera, Radar und LiDAR verarbeitet.

„Die Kameradaten stellen die Basis dar. Dafür gibt es gute Algorithmen und viel Erfahrung“, sagt der Projektleiter Markus Hochrainer vom Kompetenzzentrum für Applied Mechatronics an der FHWN. Relativ neu seien hingegen LiDAR-Daten, also die geometrische Information in Form einer dreidimensionalen Punktwolke, mit denen die Umgebung detailgetreu nachgebildet und ausgewertet werden kann.