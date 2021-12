Mercedes schlägt Tesla beim autonomen Fahren

Mit Erlaubnis des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes kann Mercedes-Benz wie schon angekündigt den "Drive Pilot" zunächst in der Luxuslimousine S-Klasse und dem elektrischen Pendant EQS einbauen, teilte Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz am Donnerstag mit.

Die Lizenz ermöglicht erstmals, dass Fahrer*innen die Hände vom Steuer nehmen und sich mit anderen Dingen beschäftigten können. Begrenzt ist der Einsatz auf eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern auf allen Autobahnen in Deutschland, also bei hohem Verkehrsaufkommen oder im Stau.„Wir nennen es, die Mondlandung vorzubereiten für einen Paradigmenwechsel in der Mobilität“, sagte Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer.

Redundante Systeme

Die Mondlandung sei nach einem Kraftakt und mit immensem Technikaufwand im Fahrzeug gelungen. Da Sicherheit oberste Priorität habe, werde ein Auto mit Lidar- und Radarsensoren sowie mit Kameras ausgestattet. Von den redundanten, gleichartig arbeitenden Systemen müssten immer mindestens zwei funktionieren, damit Fahrer*innen das Steuer loslassen können.