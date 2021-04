Mercedes EQS offiziell vorgestellt

Mercedes ist laut eigenen Angaben an einem "Wendepunkt" angekommen und hat sich deshalb für die offizielle Präsentation seiner Elektro-Luxuslimousine EQS gehörig ins Zeug gelegt. In den vergangenen Wochen sind bereits einige Details zu dem Fahrzeug - mit dem Mercedes vor allem dem Tesla Model S Konkurrenz machen will - durchgesickert. Am Donnerstagabend hat Mercedes allerdings erstmals das Aussehen seines neuen Elektro-Spitzenmodells enthüllt.