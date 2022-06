Grünes Licht für schnelleres autonomes Fahren

Mehr als 50 Länder in aller Welt gehören dem Abkommen an, darunter die EU-Länder.

Computergelenkte Autos könnten schon bald mit hoher Geschwindigkeit etwa auf Autobahnen unterwegs sein. Das internationale Expert*innengremium für automatisiertes und vernetztes Fahren der UN-Wirtschaftskommission (UNECE) hat sich darauf verständigt, die Höchstgeschwindigkeit bei autonomem Fahren in bestimmten Verkehrssituationen von 60 auf 130 Kilometer in der Stunde anzuheben, wie UNECE am Donnerstag in Genf berichtete.

Auch Spurwechsel soll erlaubt werden. Der Vorschlag muss noch vom Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften der UNECE abgesegnet werden, das vom 21. bis 24. Juni tagt. Die Zustimmung gilt als Formsache.

Autos in 1 bis 2 Jahren fahrbar

Die Regel würde dann nach etwa 6 Monaten in Kraft treten. Mehr als 50 Länder in aller Welt gehören dem Abkommen an, darunter die EU-Länder. Die USA, China und andere regulieren das autonome Fahren nach eigenen Standards.

„Die EU hat in der Arbeitsgruppe bereits signalisiert, dass sie die neue Bestimmung umsetzen will“, sagte Francois Guichard, Sekretär des Expertengremiums. „Es ist möglich, dass Verbraucher solche Autos dann in ein bis zwei Jahren fahren können.“