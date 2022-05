Autonomes Frachtschiff bewältigt 790-Kilometer-Reise problemlos

Vor einigen Wochen ist ein Test zu Ende gegangen, bei dem ein autonomes Frachtschiff selbstständig auf eine Tour durch die Bucht von Tokio geschickt wurde. Das 95 Meter lange und 749 Tonnen schwere Containerschiff "Suzaku" legte dabei 790 Kilometer zurück, wich selbstständig Hindernissen in dem viel befahrenen Gebiet aus und bewältigte seine Aufgaben ohne menschliches Zutun. Wie Electrek berichtet, dauerte der Test 40 Stunden lang und weckt große Hoffnungen auf eine vollautomatisierte Seefahrt.

Japan und Israel

An der Technologie, die für den Test eingesetzt wurde, wird schon seit Jahren gearbeitet. Durchgeführt wurde der Test im Rahmen des Programms MEGURI 2040 von The Nippon Foundation und dem Konsortium Designing the Future of Fully Autonomous Ship (DFFAS), das aus 30 japanischen Unternehmen besteht. Die Steuerung des Schiffes stammt von Orca AI, einer israelischen Firma, die sich auf Software für autonome Schiffe spezialisiert.