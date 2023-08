China testet die angeblich stärkste Gaußkanone der Welt

Hinter der Entwicklung steht die chinesische Naval University of Engineering . Ein Forscherteam der Universität hat Erkenntnisse zu der Waffe im Fachjournal Transactions of China Electrotechnical Society veröffentlicht. Die Gaußkanone habe das "Potenzial für revolutionäre Durchbrüche in puncto Geschwindigkeit, Reichweite, Schlagkraft, Präzision , Sicherheit, Flexibilität und Verlässlichkeit", sagt Forschungsleiter Guan Xiaocun unbescheiden.

Gaußkanonen oder die technisch leicht andersartigen Railguns können Projektile mittels Magnetismus in Sekundenbruchteilen immens beschleunigen. Vor allem die USA und China arbeiten intensiv an der Entwicklung solcher Waffen. Wie die South China Morning Post berichtet , testet die chinesische Marine die bisher größte Gaußkanone . Sie kann angeblich ein 124 Kilogramm schweres Geschoß innerhalb von 0,05 Sekunden auf 700 km/h beschleunigen.

Flugeigenschaften genau untersucht

Die Gaußkanone beschleunigt Projektile, indem sie in einer Reihe an Spulen hintereinander mittels Strom ein Magnetfeld erzeugt. Bei der chinesischen Entwicklung sind es 30 Spulen. In dem 124 Kilogramm schweren Geschoß wurden Sensoren verbaut, die gegen die elektromagnetischen Interferenzen durch das starke Magnetfeld der Spulen abgeschirmt sind. Dadurch konnten die Flugeigenschaften des Projektils genau untersucht werden.

Kontrolle des Projektils entscheidend

Eine der größten Herausforderungen von Gaußkanonen bisher ist die Kontrolle des Projektils im Lauf. Durch das starke Magnetfeld kann sich das Material des Projektils so stark aufheizen, dass es seine magnetischen Eigenschaften verliert. Es kann mit den Laufwänden kollidieren und so ins Schlingern geraten, wenn es den Lauf verlässt. Für das Funktionieren der Waffe ideal ist es, das Projektil genau im Zentrum des Laufes zu halten. Dadurch werden Geschwindigkeit und Präzision optimiert.

In Zukunft will das chinesische Militär noch größere Gaußkanonen bauen. Geplant ist etwa ein Exemplar, das Projektile auf 3600 km/h beschleunigt. Die Reichweite könnte so über 100 Kilometer erreichen.