China plant futuristisches “Super-Kriegsschiff”

Schiff soll Ziele in der Luft und in und unter Wasser treffen können

Um diese leistungsstarken Waffen zu betreiben, soll das Schiff über eine fortgeschrittene Technologie verfügen. Sie soll Kernenergie, mit der das Schiff betrieben wird, in kinetische und elektromagnetische Energie umwandeln. Bisher ist das nicht möglich. Damit könnte das Schiff gegen Luftangriffe und U-Boote gewappnet sein, Raketen abfangen und Ziele in der Luft und am Land angreifen.

Die Railgun soll mit einem automatischen System zum schnellen Nachladen mehr Raketen abfeuern können. Diese sollen fast bis ins All reichen und siebenfache Schallgeschwindigkeit erreichen können. Die Gaußkanonen sollen verschiedene Typen an Unterwasserraketen abfeuern können. Laserwaffen könnten Ziele präzise treffen und mit Mikrowellen könnten mehrere Ziele zeitgleich getroffen werden.