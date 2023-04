China will Gaußgewehr gegen Demonstranten einsetzen

Im Unterschied zu konventionellen Feuerwaffen sind die elektromagnetischen Gaußgewehre deutlich leiser . Auch kann die Geschwindigkeit, mit der die Projektile abgefeuert werden, direkt am Gewehr reguliert werden. Langsam abgefeuerte Geschosse können Menschen zwar verletzen, seien aber in der Regel nicht tödlich.

Spulen im Inneren erzeugen Magnetfelder. Ein magnetisches Projektil wird durch sie hindurchgeschickt bzw. beschleunigt und tritt an der Vorderseite aus. Ebendieser Einsatz von Spulen (englisch: Coils) ist es auch, der ein Gaußgewehr (auch Coil Gun genannt) von einer Railgun unterscheidet. Dort sind es Schienen, auf denen die Geschosse beschleunigt werden.

Wie die chinesische Tageszeitung Global Times berichtet, will China künftig ein Gaußgewehr gegen Demonstrant*innen einsetzen. Dabei handelt es sich um eine Waffe, die Geschosse mit elektromagnetischen Kräften beschleunigt.

Auch, wenn China das Gaußgewehr als eigene Entwicklung verkauft, sieht es genauso aus wie der Coil Accelerator CA-09 aus den USA. Dieses Gaußgewehr wird um 1.600 US-Dollar verkauft und kann im Burst-Modus eine Feuerrate von bis zu 2.400 Geschosse pro Minute erreichen. Die Geschosse sind in etwa münzgroß und wiegen knapp 18 Gramm.

Es ist denkbar, dass das chinesische Gaußgewehr ein 1:1-Nachbau des US-Produkts ist. Die Macher*innen aus den USA geben jedenfalls an, dass sie Entwicklungsteams auch in Taiwan und China unterhalten. Auch wird die Coil Gun angeblich in den USA zusammengebaut, die Einzelteile kommen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Fernost. Zudem ist verdächtig, dass die chinesischen Angaben zur Leistung deckungsgleich mit denen des US-Produkts sind.

Denkbar ist, dass es tatsächlich einfach dasselbe Produkt ist. Die in China hergestellten Teile werden einfach direkt dort zusammengebaut und das Ganze wird von regierungsnahen Medien als "chinesische Entwicklung und Innovation" angepriesen.

Wer im Detail sehen möchte, wie die amerikanische Coil Gun funktioniert, kann sich dieses Video ansehen. Zwar wird sie dort fälschlicherweise als Railgun bezeichnet, man sieht aber in verschiedenen Szenarien, wozu das Geschütz fähig ist.