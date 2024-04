Chinas "smarte" Wasserkanone soll Gegner kampfunfähig machen

China will die Wasserkanone vor allem gegen kleine Nationen einsetzen, die selbst kaum bewaffnet sind.

China arbeitet an einer "smarten" Wasserkanone, die Einsätze im südchinesischen Meer revolutionieren soll. Die nicht-tödliche Waffe soll Gegner kampfunfähig machen, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern.

Wasserkanonen feuern einen Hochdruckwasserstrahl auf einen Gegner, der sich bis zu 100 Meter weit entfernt aufhalten kann. Trifft der Strahl direkt einen Menschen, kann es auch tödlich enden - die ausgeübte Kraft ist nämlich ähnlich, als würde man von einem 9 Tonnen schweren Elefanten angerempelt.

Wasserkanonen gegen philippinische Schiffe

In den vergangenen Monaten setzte China mehrmals Wasserkanonen gegen philippinische Schiffe ein, die laut China in ihr Territorium eingedrungen sind. So etwa auch im März, als ein Schiff des philippinischen Militärs einige Matrosen versorgen wollte, die auf einem absichtlich auf Grund gelaufenen Schiff 200 Kilometer von der philippinischen Küste entfernt stationiert waren.

Damit befindet sich die Insel zwar noch in der "ausschließlichen Wirtschaftszone" der Philippinen, China beansprucht das Territorium allerdings für sich. Ein Schiff der chinesischen Küstenwache setzte dabei seine Wasserkanone ein und zerstörte die Windschutzscheibe des Cockpits, wobei mehrere Menschen verletzt wurden.