China zeigt neue "bahnbrechende" Elektrowellen-Waffe

Kommunikationsmittel von Feinden zu stören oder auszuschalten, wird laut Militärexperten in Zukunft immer wichtiger. Unter dem Stichwort "elektronische Kriegsführung" zusammengefasste Technologien sind daher für Armeen weltweit von großem Interesse. Chinesische Wissenschaftler*innen haben nun eine Studie im Fachmagazin Journal of the University of Electronic Science and Technology of China veröffentlicht, in der sie eine neue Methode beschreiben, die "bahnbrechend" sein soll.

Resistent gegen Abwehrmaßnahmen

Wie Eurasian Times unter Berufung auf einen Artikel der South China Morning Post berichtet, soll die neue Waffe mehrere fokussierte Strahlen aus elektromagnetischen Wellen aus einer einzelnen Antenne abschicken können. Mehrere Ziele können anvisiert werden und diese können sich angeblich an Land, in der Luft und im Wasser befinden. Die elektromagnetischen Wellen werden entlang eines breiten Frequenzspektrums ausgesandt und sollen sogar Anti-Jamming-Technologien überwinden können.