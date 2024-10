Gruseliger Anblick: Flugpassagiere filmen Irans startende Raketen

Ein Video, das angeblich in einem zivilen Passagierflugzeug aufgenommen wurde, soll zeigen, wie die Raketen starten. Laut Angaben der New York Post, der der Clip zugespielt wurde, handelt es sich um einen British-Airways-Flug mit dem Ziel Dubai .

Andere finden es amüsant, dass einer der Passagiere offensichtlich eine Folge von Friends geschaut hat. Denn auch im 2023 erschienenen Netflix-Film "Leave The World Behind" , bei dem die Welt untergeht, spielt die kultige TV-Serie eine Rolle.

Die User in den sozialen Netzwerken halten den Anblick für gruselig: "Das ist eine richtige Ende-der-Welt-Scheisse", argumentiert etwa ein Nutzer und zieht Vergleiche zu Filmen, die den Start eines Atomkriegs zeigen.

Die Echtheit der beiden Aufnahmen konnte vorerst nicht bestätigt werden. Auch fehlen derzeit noch weitere Details zu den beiden Videos. So ist unklar, um welchen Flug es sich genau handeln soll. Naheliegend wäre BA107 . Dieser Flug wurde - wie einige andere auch - beim Start des Angriffs vor dem Erreichen des iranischen Luftraums umgeleitet und wich nach Zypern aus.

Zumindest ein Teil der Raketen wurde vom nordiranischen Ort Täbris aus abgefeuert. Dieser liegt in weniger als 400 Kilometer Entfernung zu dem Bereich, wo BA107 abgedreht hat. Je nach Flughöhe und genauem Standort der Raketenstarts wäre es von dort aus zumindest theoretisch möglich, so weit in den Iran hineinblicken zu können.

Videos vom Boden

Ein Video, das sich auf X verbreitet, zeigt den Start einiger Raketen vom Boden aus: