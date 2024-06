Warum die israelische Armee jetzt mittelalterliche Katapulte einsetzt

Der Einsatz eines solch archaischen Waffentyps durch eine der weltweit am besten und modernsten ausgestatteten Armeen, sorgt für Verwunderung. Zuerst wurde vermutet, dass es sich dabei um einen seltsamen Scherz der Soldat*innen handelt.

Mittlerweile hat die israelische Armee aber offiziell den Einsatz des Katapults bestätigt - und auch verraten, was es damit auf sich hat.

➤ Mehr lesen: Hamas zerstört israelischen Superpanzer mit Taktik aus Ukraine-Krieg

Hisbollah-Verstecke

So stammen die Aufnahmen aus dem israelischen Grenzgebiet zum Libanon. Israels Armee kämpft dort gegen die als Terrororganisation eingestufte Hisbollah. Die libanesische Schiitenmiliz hat Israel seit dem Terroranschlag der Hamas bzw. dem Beginn des jüngsten Gazakriegs, mehrfach aus dem Südlibanon aus angegriffen.

Das Gebiet, wo das Video aufgenommen wurde, ist durch eine dichte Vegetation gekennzeichnet, wie Times-of-Israel-Korrespondent Emanuel Fabien in einem Posting auf X erklärt. Diese Büsche und Bäume dienen den Einheiten der Hisbollah als Verstecke. Das Abbrennen der Pflanzen mithilfe der Geschosse zerstört diese Verstecke und ermöglicht es der israelischen Armee, Terroristenstellungen auszumachen.

Durch das Katapult können die Soldaten sehr effektiv über die hohe Grenzmauer schießen, ohne sich selbst in direkte Schusslinie bewegen zu müssen. Die Taktik dürfte im Sommer noch wirksamer sein, wie The War Zone spekuliert. So sind die Pflanzen derzeit ausgetrocknet, was sie besonders gut brennen lässt.