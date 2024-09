Soleiman-402: Iran steckt Uralt-Panzer in Hightech-Kostüm

Der schaut sehr futuristisch aus, sogar verglichen mit dem, was gerade westliche Staaten einsetzen. Allerdings erinnert er frappierend an einen anderen Panzer: den AbramsX .

Der AbramsX ist ein Technologie-Demonstrator, der erstmals 2022 von General Dynamics öffentlich gezeigt wurde. Auf Basis den M1A2 Abrams hat der Panzer zahlreiche Verbesserungen, wie eine ferngesteuerte Waffenstation am Dach des Turms, Rundum-Kameras und ein Trophy-Abwehrsystem .

Besonders markant beim AbramsX sind die schrägen Schürzenelemente vor den Ketten, die, zusammen mit den modernen Turmaufbauten, für einen futuristischen Look sorgen. Auch die hat der Iran beim Soleiman-402 kopiert. Allerdings sind die beim AbramsX nicht wirklich schräg – weil das keinerlei Vorteil hat. Lediglich die Gummischürzen darunter sind tatsächlich schräg. Das Zickzack-Muster der Stahlplatten ist nur aufgemalt .

Beim Soleiman-402 sind die Panzerplatten tatsächlich schräg. Am Ende befinden sich ebenfalls Gummischürzen , wie beim AbramsX.

Der Iran hat sich aber auch in Deutschland bedient, um den Soleiman-402 noch futuristischer aussehen zu lassen. Beim eckigen Aufbau um die Kanone herum war offensichtlich der Rheinmetall KF51 Panther die Inspiration.

Wozu diese Kanonenhülle dient, hat der Iran nicht gesagt. Beim KF51-U , der Panther-Variante mit unbemanntem Turm, die im Juni 2024 offiziell vorgestellt wurde, hat die 130mm-Kanone diesen eckigen Verbau nicht mehr. Womöglich diente sie auch beim KF51 hauptsächlich dazu, damit der Panzer futuristischer aussieht und so das Interesse potenzieller Kunden weckt.

Wie bei vielen zukünftigen Kampfpanzern vorgesehen, hat der Soleiman-402 eine ferngesteuerte Waffenstation . Statt einer 30mm-Maschinenkanone, wie beim AbramsX, gibt es hier ein Maschinengewehr. Von den Bildern her dürfte es sich dabei um ein Browning M2 im Kaliber .50 BMG handeln.

Zur weiteren Ausstattung sollen Rundum-Kameras gehören, Nebelwerfer , ein Löschsystem für Brände im Panzer, Nachtsicht- und Wärmebildkameras und eine Reaktivpanzerung an der Front. Iranischen Medienberichten zufolge soll zudem ein Stabilisationssystem vorhanden sein, das die Kanone beim Fahren über unebenes Gelände ruhig hält und so eine höhere Präzision ermöglicht.

Neues Gewand für alten Panzer

Solche Stabilisationssysteme sind aber eigentlich schon seit den 70er-Jahren Standard bei Kampfpanzern: Warum wird es also extra erwähnt? Und sieht man sich die Kanone auf den Fotos an, sieht sie auch kleiner aus, als bei den heute üblichen deutschen, amerikanischen und russischen Panzern.

Das liegt daran, dass der Soleiman-402 auf dem amerikanischen Panzer M60A1 basiert. Der wurde erstmals 1962 in Serie produziert und vor der Iranischen Revolution im Jahr 1979 in großen Stückzahlen an den Iran verkauft.