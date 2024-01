Ukraine rüstet M1 Abrams für die nächste Offensive auf

Der vielgelobte US-Kampfpanzer wurde nur in einer alten, reduzierten Version geliefert. Jetzt wird ein wichtiges Feature nachgerüstet.

Diese Woche sind Videos in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Sie zeigen den M1A1 mit M-19 ARAT-Platten .

Noch ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der „Winterpause“. Kälte und Schlamm reduzieren die Einsatzfähigkeit von Infanterie, Fahrzeugen und Panzern, weshalb beide Parteien primär auf Luft- und Artillerieschläge setzen.

ARAT steht für Abrams Reactive Armor Tiles . Es handelt sich dabei also um speziell für den M1 Abrams gebaute Reaktivpanzerung der USA. Reaktivpanzerung agiert passiv. Sie besteht üblicherweise aus Sprengstoff und einer Metallplatte . Wird die Reaktivpanzerung getroffen, explodiert der Sprengstoff und schleudert dem Projektil oder Schrapnell die Metallplatte entgegen. Besonders Hohlladungsgeschosse , die zum Durchschlagen von Panzerung entwickelt wurden, lassen sich damit abwehren.

Das ARAT-System besteht, wie viele Reaktivpanzerungen, aus mehreren Kacheln . Daher das „Tiles“ im Namen. Beschossene oder beschädigte Kacheln können einzeln getauscht werden. An jeder Seitenschürze des M1 sind 32 Kacheln , die die Wanne des Panzers schützen.

© US Army

Für den Golfkrieg entwickelt

In den Videos und Fotos ist ARAT gut an den Schürzen der Panzer zu sehen. Die meisten wurden grün lackiert, bzw. foliert, um zur Woodland-Tarnbemalung des M1A1 zu passen. Üblicherweise ist das M-19 ARAT sandfarben, weil es für den Irakkonflikt entwickelt und ab 2006 von der US-Armee genutzt wurde. Die dort eingesetzten Abrams-Kampfpanzer waren sandfarben. In den Aufnahmen aus der Ukraine ist zu sehen, dass die Schürzenhalterung für die Kacheln nach wie vor sandfarben ist.