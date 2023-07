Ukrainische Panzer bekommen Schild, der bei Beschuss explodiert

Die von den USA an die Ukraine gelieferten M2 Bradleys mussten seit Beginn des russischen Angriffskrieges bereits einiges einstecken. In zahlreichen Videos ist zu sehen, wie die Schützenpanzer von ukrainischen Soldaten aufgegeben werden mussten, weil sie nicht in der Lage waren, den Angriffen der russischen Truppen standzuhalten.

Jetzt scheint die Ukraine allerdings einige ihrer Bradleys aufgerüstet zu haben. Auf Twitter sind Aufnahmen aufgetaucht, die die Schützenpanzer mit einer neuen Reaktivpanzerung zeigen.

