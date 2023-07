Ukraine: Französische Panzer sind ungeeignet für die Front

Die Panzerung sei so leicht, dass selbst indirekte Treffer durch Artillerie tödlich für die Besatzung sind. „Es gab Fälle, in denen eine 152mm-Granate in der Nähe explodiert ist und Schrapnell die Panzerung durchschlagen hat.“ Einmal sei dabei ein Besatzungsmitglied getötet worden. „In einem anderen Fall haben Fragmente eines Granateneinschlags in der Nähe die Panzerung durchschlagen und die Munition an Bord getroffen, die dann explodiert ist.“ Dabei seien alle 4 Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben gekommen.

Ein weiteres Problem gäbe es mit dem Getriebe des AMX-10RC. Der Kommandant vermutet, dass beim Fahren auf unbefestigten Straßen Schlamm hineingerät, was die Antriebsleistung reduziert oder die Fahrzeuge sogar stehenbleiben. „Diese Fahrzeuge an die Front zu schicken ist sinnlos, sie sind eine Gefahr für die Crew.“

Die Kritik des Kommandanten kommt, nachdem in sozialen Netzwerken ein AMX-10RC gezeigt wurde, der von russischen Soldaten erobert wurde.