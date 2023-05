Ukraine baut eigenen Panzer: BM Oplot soll Leopard 2 ergänzen

Das wirft die Frage auf: Warum braucht die Ukraine so dringend Kampfpanzer-Spenden, wenn sie doch selbst einen bauen kann? Russland hat doch schon 2014 die Krim annektiert. Spätestens seit dem Zeitpunkt müsste doch die Panzer-Produktion der Ukraine voll angelaufen sein. Ist sie aber nicht.

Zu wenig Geld für bestellte Kampfpanzer

Das hat mehrere Gründe. Der Oplot ist auch bekannt als T-84. Der Name kommt daher, dass er auf dem sowjetischen T-80 Panzer basiert. Der T-80 wurde seit 1975 produziert. Mit dem Zerfall der Sowjetunion hatte die Ukraine keinen Zugang mehr zu neuen T-80s, also wurde der T-84 gebaut. Das Interesse am T-84 war gering, sowohl im Ausland als auch in der Ukraine. Der Hersteller entwickelte ihn dennoch weiter. Die 1999 präsentierte Variante T-84U war der erste „Oplot“.

Die ukrainische Regierung bestellte ihn auch – allerdings nur 10 Stück. Die Ukraine hatte noch aus der Sowjet-Ära hunderte T-64s. Der T-64 ist der direkte Vorgänger des T-80. Außerdem war das Geld knapp. Von den 10 zwischen 2001 bis 2003 gelieferten Oplots konnte sich die Ukraine nur 6 Stück leisten. 4 wurden deshalb an die USA weiterverkauft. Dort wurden sie erst gründlich untersucht und dienten dann für die Feinddarstellung bei Truppenübungen.

Nur 5 Oplots im Einsatz

Die Geldsorgen der Ukraine hielten an. Zudem wurde Kampfpanzern damals nur wenig Priorität zugeordnet. Durch die immer effektiver werdenden panzerbrechenden Waffen für Infanterie, leichte Fahrzeuge und Drohnen, schien der Kampfpanzer ein Relikt zu sein, das am Schlachtfeld der Zukunft keinen Platz hat. Daher wurden auch später keine zusätzlichen Oplots angeschafft.

Von den verbleibenden Oplots sollen vor dem russischen Überfall Anfang 2022 nur 5 einsatzfähig gewesen sein. Wie viele davon jetzt an der Front kämpfen, bzw. mittlerweile zerstört wurden, ist nicht bekannt.